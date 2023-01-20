Новосельцев создал собственный музыкальный проект

чё за конь таков? из "служебного романа" помню такого недотёпу...всё денег занимал
Бывший игрок сборной России Иван Новосельцев ушел в музыкальное творчество. Он создал собственный проект.
Новосельцев будет «миксовать» различные музыкальные жанры.
- Игрок без клуба с лета. Последней командой 31-летнего футболиста был тульский «Арсенал».
- В 2015-2016 годах Новосельцев провел 5 матчей за сборную России.
- Больше всего матчей в карьере Новосельцев провел за «Ростов» (2015-2016 годы).
Получи до 10 000 рублей за регистрацию