Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Новосельцев создал собственный музыкальный проект

    Бывший игрок сборной России Иван Новосельцев ушел в музыкальное творчество. Он создал собственный проект.

    Новосельцев будет «миксовать» различные музыкальные жанры.

    • Игрок без клуба с лета. Последней командой 31-летнего футболиста был тульский «Арсенал».
    • В 2015-2016 годах Новосельцев провел 5 матчей за сборную России.
    • Больше всего матчей в карьере Новосельцев провел за «Ростов» (2015-2016 годы).

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Новосельцев не собирается завершать карьеру. Экс-игрок «Зенита» попробует найти клуб зимой
    Агент Новосельцева прокомментировал новость о завершении карьеры своего клиента
    Экс-защитник «Зенита» Новосельцев собирается завершить карьеру (Metaratings) 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1582

      koli4ka 9 минут назад

      чё за конь таков? из "служебного романа" помню такого недотёпу...всё денег занимал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11