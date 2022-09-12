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    Агент Новосельцева прокомментировал новость о завершении карьеры своего клиента

    Александр Клюев, агент экс-защитника «Зенита» и «Ростова» Ивана Новосельцева, отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры футболиста в 31 год.

    «Новосельцев завершает карьеру? Все узнаете чуть позже», — сказал Клюев.

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    Источник: Sport24

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