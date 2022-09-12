Агент Новосельцева прокомментировал новость о завершении карьеры своего клиента

Александр Клюев, агент экс-защитника «Зенита» и «Ростова» Ивана Новосельцева, отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры футболиста в 31 год.
«Новосельцев завершает карьеру? Все узнаете чуть позже», — сказал Клюев.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Александр Клюев, агент экс-защитника «Зенита» и «Ростова» Ивана Новосельцева, отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры футболиста в 31 год.
«Новосельцев завершает карьеру? Все узнаете чуть позже», — сказал Клюев.