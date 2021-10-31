Смольников, Новосельцев, Хлусевич выйдут с первых минут у «Арсенала»; Терехов, Прохин, Нобоа – в старте «Сочи»

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи».

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Давиташвили, Луценко.

Запасные: Левашов, Сокол, Суханов, Бьeрнстрeм, Камболов, Ткачeв, Гулиев, Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудоре.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.

Запасные: Адамов, Заика, Шакуро, Маммана, Барач, Бурмистров, Попов, Ангбан, Барсов.

Матч начнется в 16:30 по Москве.