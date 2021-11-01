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Судьи
Главный судья:
Павел Шадыханов (Москва)
Помощники:
Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Игорь Панин AVAR - Илья Елеференко
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Юрий Чеботарёв
Материалы

Арсенал - Сочи

31.10.2021, Воскресенье, 16:30 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 13 тур Арсенал - Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 февраля, суббота 19:00 Сочи 4:0 Арсенал
8 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 Арсенал 3:2 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Сочи 1:2 Арсенал
13 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 19:00 Арсенал 0:1 Сочи
1 тур
7 июля, воскресенье 16:00 Сочи 0:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 31 октября 2021, 18:22

    Сочи с победой!

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 31 октября 2021, 17:10

    Сочи с почином!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 31 октября 2021, 17:56

    Вот и пришла ответка твоему фарм-клубу, 1:1.

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > vladimir-7 31 октября 2021, 18:13

    В футбол играют 90 минут. Так что не переживай за фарм-клуб. Будет сегодня на 2-м месте.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 31 октября 2021, 18:44

    2-е место уже занято.

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 31 октября 2021, 11:57

    Сочи сегодня накажет выскочек.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 31 октября 2021, 16:19

    А куда они выскочили?

    2
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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > vladimir-7 31 октября 2021, 16:28

    Из зоны прямого вылета.

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