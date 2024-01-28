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    Экс-защитник «Зенита» болеет за чемпионство «Краснодара»

    Бывший футболист «Зенита» Иван Новосельцев хочет, чтобы в сезоне-2023/24 РПЛ выиграл «Краснодар».

    – Кто станет чемпионом: «Краснодар» или «Зенит»?

    – Все прекрасно знают, что у «Зенита» больше ресурсов. И у них есть характер, потому что они знают, как становиться чемпионами.

    Для смены красок, уверен, многим хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Многим хотелось бы видеть другого чемпиона, но в любом случае желаю двум командам бороться до самого последнего тура. Победит сильнейший и достойный.

    – Как хотели бы вы?

    – Мне интересно, когда есть интрига. Хочется, чтобы кто‑то новенький смог залететь наверх и завоевать первое место.

    Сергей Галицкий очень трепетно и бережно относится к клубу, поэтому он заслужил это чемпионство как человек, который поднял команду и город.

    Я за то, чтобы в этом году победил «Краснодар», а так – за «Зенит».

    • «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.
    • Южане ушли на паузу с 2-очковым отрывом от «Зенита».
    • Петербуржцы выигрывали Премьер-лигу 5 сезонов подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.01.2024 09:48
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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1706425246
    Думаю , за пределами Питера и Ленинградской обл., 90% интересующихся футболом болеют за чемпионство Краснодара. Скажу точнее , ПРОТИВ БМЖ-Клуба. Сборище "озёрских" у власти и латинос на поле , опостылело всем.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706426569
    Ванька обиженка был балластом в Зените. Новосельцев был явно классом ниже Зенита. От него другого не стоит ожидать. Гыгыгы
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