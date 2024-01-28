Экс-защитник «Зенита» болеет за чемпионство «Краснодара»

Бывший футболист «Зенита» Иван Новосельцев хочет, чтобы в сезоне-2023/24 РПЛ выиграл «Краснодар».

– Кто станет чемпионом: «Краснодар» или «Зенит»?

– Все прекрасно знают, что у «Зенита» больше ресурсов. И у них есть характер, потому что они знают, как становиться чемпионами.

Для смены красок, уверен, многим хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Многим хотелось бы видеть другого чемпиона, но в любом случае желаю двум командам бороться до самого последнего тура. Победит сильнейший и достойный.

– Как хотели бы вы?

– Мне интересно, когда есть интрига. Хочется, чтобы кто‑то новенький смог залететь наверх и завоевать первое место.

Сергей Галицкий очень трепетно и бережно относится к клубу, поэтому он заслужил это чемпионство как человек, который поднял команду и город.

Я за то, чтобы в этом году победил «Краснодар», а так – за «Зенит».