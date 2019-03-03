Юлиан Корб - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Корб
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Корб
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|04.05.2019
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|21.04.2019
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|13.04.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|06.04.2019
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|31.03.2019
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|10.03.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:3
|Байер (Леверкузен)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|5:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|16.02.2019
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|09.02.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|01.02.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.12.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Герта (Берлин)
|25.11.2018
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|09.11.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.11.2018
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|30.09.2018
|1' -69'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.09.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)