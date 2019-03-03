Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юлиан Корб - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Юлиан
    Фамилия Корб
    Команда Ганновер-96
    Состав Основной
    Родной город Эссен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 марта 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Вес 69
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Фортуна (Дюссельдорф) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    04.05.2019 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    27.04.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:0 Майнц (Майнц)
    21.04.2019 Был в запасе Герта (Берлин) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    13.04.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    06.04.2019 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    31.03.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.03.2019 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    10.03.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:3 Байер (Леверкузен)
    03.03.2019 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 5:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    24.02.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    16.02.2019 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.02.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    01.02.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    01.12.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:2 Герта (Берлин)
    25.11.2018 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.11.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    03.11.2018 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    30.09.2018 1' -69' Айнтрахт (Франкфурт) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    25.09.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    22.09.2018 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    25.08.2018 Был в запасе Вердер (Бремен) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    • Читайте нас: 
    11