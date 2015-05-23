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Дэйвид
Статистика
Дэйвид - статистика
Завершил карьеру
27 января 1989 (37), Лас-Пальмас
#15 | Защитник
188 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
21
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
2 : 0
09.05.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кордоба
0 : 8
02.05.2015
Барселона
1' - 120'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
1' - 69'
28'
Испания. Примера, 33 тур
Кордоба
0 : 1
24.04.2015
Атлетик
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
0 : 0
19.04.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Кордоба
1 : 2
21.02.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
3 : 0
14.02.2015
Кордоба
1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1 : 2
08.02.2015
Альмерия
1' - 83'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 0
31.01.2015
Кордоба
1' - 78'
Испания. Примера, 20 тур
Кордоба
1 : 2
24.01.2015
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
1' - 90'
38'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
12.01.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Кордоба
2 : 0
05.01.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 0
20.12.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
06.12.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1 : 2
18.10.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 1
12.09.2014
Кордоба
1' - 90'
41'
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