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Даниэль Буйтраго
Статистика
Даниэль Буйтраго - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1991 (35)
#10 | Нападающий
171 см | 65 кг
Колумбия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
15
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
23.11.2013
Енисей
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
10.11.2013
Cибирь
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
27.10.2013
Сочи
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
23.10.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1 : 2
18.10.2013
Спартак-Нальчик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
13.10.2013
Арсенал
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
0 : 1
07.10.2013
Спартак-Нальчик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
01.10.2013
Торпедо
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3 : 2
22.09.2013
Спартак-Нальчик
1' - 76'
27'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
16.09.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
2 : 1
10.09.2013
Спартак-Нальчик
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
05.09.2013
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Оренбург
4 : 0
28.08.2013
Спартак-Нальчик
1' - 65'
64'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1 : 3
23.08.2013
Луч
1' - 90'
55'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
18.08.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
12.08.2013
Балтика
41' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Енисей
1 : 0
07.08.2013
Спартак-Нальчик
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
0 : 0
28.07.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
13.07.2013
Нефтехимик
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3 : 0
07.07.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
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