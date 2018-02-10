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    Фаллу Дианье - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Фаллу
    Фамилия Дианье
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Родной город Пикине
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 августа 1989 (33 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 26 1 0 8 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2018 1' -90' Амьен (Амьен) 2:0 Метц (Метц)
    28.04.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Метц (Метц)
    86'
    21.04.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Кан (Кан)
    81'
    14.04.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Метц (Метц)
    08.04.2018 1' -90' Метц (Метц) 0:5 Лион (Лион)
    01.04.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:2 Метц (Метц)
    18.03.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Нант (Нант)
    54'
    10.03.2018 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    40'
    17.02.2018 1' -90' Труа (Труа) 1:0 Метц (Метц)
    10.02.2018 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    02.02.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 6:3 Метц (Метц)
    27.01.2018 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Ницца (Ницца)
    33'
    21.01.2018 1' -90' Монако (Монако) 3:1 Метц (Метц)
    17.01.2018 1' -90' Метц (Метц) 3:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    13.01.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Метц (Метц)
    27'
    20.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 3:0 Страсбур (Страсбур)
    16.12.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Метц (Метц)
    09.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
    5'
    02.12.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Метц (Метц)
    29.11.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Марсель (Марсель)
    18.11.2017 1' -23' Тулуза (Тулуза) 0:0 Метц (Метц)
    23'
    21.10.2017 1' -70' Метц (Метц) 1:2 Дижон (Дижон)
    70'
    14.10.2017 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:1 Метц (Метц)
    21' 21'
    30.09.2017 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Метц (Метц)
    17.09.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:1 Метц (Метц)
    08.09.2017 Был в запасе Метц (Метц) 1:5 ПСЖ (Париж)
    26.08.2017 1' -90' Кан (Кан) 1:0 Метц (Метц)
    18.08.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Монако (Монако)
    12.08.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Метц (Метц)
    05.08.2017 1' -76' Метц (Метц) 1:3 Генгам (Генгам)
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