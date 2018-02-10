Фаллу Дианье - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Фаллу
|Фамилия
|Дианье
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пикине
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фаллу
|Фамилия
|Дианье
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пикине
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|26
|1
|0
|8
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2018
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|2:0
|Метц (Метц)
|28.04.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Метц (Метц)
|86'
|21.04.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Кан (Кан)
|81'
|14.04.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Метц (Метц)
|08.04.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:5
|Лион (Лион)
|01.04.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:2
|Метц (Метц)
|18.03.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Нант (Нант)
|54'
|10.03.2018
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|40'
|17.02.2018
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:0
|Метц (Метц)
|10.02.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|02.02.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|6:3
|Метц (Метц)
|27.01.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Ницца (Ницца)
|33'
|21.01.2018
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Метц (Метц)
|17.01.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|13.01.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Метц (Метц)
|27'
|20.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:0
|Страсбур (Страсбур)
|16.12.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Метц (Метц)
|09.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|5'
|02.12.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Метц (Метц)
|29.11.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|18.11.2017
|1' -23'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Метц (Метц)
|23'
|21.10.2017
|1' -70'
|Метц (Метц)
|1:2
|Дижон (Дижон)
|70'
|14.10.2017
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:1
|Метц (Метц)
|21' 21'
|30.09.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Метц (Метц)
|17.09.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Метц (Метц)
|08.09.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:5
|ПСЖ (Париж)
|26.08.2017
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:0
|Метц (Метц)
|18.08.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Монако (Монако)
|12.08.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Метц (Метц)
|05.08.2017
|1' -76'
|Метц (Метц)
|1:3
|Генгам (Генгам)