Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Фаллу Дианье
Статистика
Фаллу Дианье - статистика
Завершил карьеру
14 августа 1989 (37), Пикине
#3 | Защитник
185 см | 75 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
26
1
0
8
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Амьен
2 : 0
12.05.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3 : 1
28.04.2018
Метц
1' - 90'
86'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1 : 1
21.04.2018
Кан
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1 : 2
14.04.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0 : 5
08.04.2018
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2 : 2
01.04.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 1
18.03.2018
Нант
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
5 : 0
10.03.2018
Метц
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1 : 0
17.02.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
0 : 1
10.02.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6 : 3
02.02.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2 : 1
27.01.2018
Ницца
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 1
21.01.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3 : 0
17.01.2018
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1 : 1
13.01.2018
Метц
1' - 90'
27'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3 : 0
20.12.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1 : 3
16.12.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1 : 1
09.12.2017
Ренн
1' - 90'
5'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 1
02.12.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0 : 3
29.11.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 0
18.11.2017
Метц
1' - 23'
23'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 2
21.10.2017
Дижон
1' - 70'
70'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.10.2017
Метц
1' - 90'
21'
21'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
30.09.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0 : 1
17.09.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
1 : 5
08.09.2017
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1 : 0
26.08.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
0 : 1
18.08.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
2 : 0
12.08.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1 : 3
05.08.2017
Генгам
1' - 76'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+