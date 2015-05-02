Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гилльермо Фернандес
Статистика
Гилльермо Фернандес - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1993 (33), Бильбао
#9 | Нападающий
181 см | 74 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 0
02.05.2015
Атлетик
67' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
12.04.2015
Атлетик
1' - 57'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
1 : 1
09.04.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
2 : 0
04.04.2015
Атлетик
60' - 90'
69'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
2 : 1
21.03.2015
Альмерия
1' - 88'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1 : 2
14.03.2015
Атлетик
55' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
07.03.2015
Реал
74' - 120'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
0 : 1
01.03.2015
Атлетик
1' - 63'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
1 : 4
21.12.2014
Атлетико
68' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
14.12.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0 : 0
09.11.2014
Атлетик
1' - 39'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
1 : 0
02.11.2014
Севилья
29' - 90'
90'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0 : 1
25.10.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
18.10.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал
5 : 0
05.10.2014
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 0
27.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
24.09.2014
Атлетик
81' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0 : 1
20.09.2014
Гранада
78' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
3 : 0
30.08.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 0
23.08.2014
Атлетик
82' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+