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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 23 августа 2014
Малага
23.08.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
35'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
Желтая карточка
Р. Орта
90'
+4
Красная карточка
Антунеш
90'
+2
Желтая карточка
Саму
89'
Красная карточка
Дуда
88'
Замена
Ресио
️️️️
С. Дардер
84'
82'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
М. Сусаета
Замена
Дуда
️️️️
Л. Альберто
73'
69'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
И. Камачо
67'
Замена
Саму
️️️️
Хуанми
64'
60'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
К. Гурпеги
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
Б. Эчебаррия
39'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Пенальти не реализован!
Л. Альберто
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
35'
34'
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-2-2-2
13
Камени
5
Антунеш
20
Санчес
3
Велигтон
16
Росалес
4
Камачо
10
Дардер
21
Орта
18
Альберто
7
Хуанми
24
Санта Крус
3-5-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
18
Баленсиага
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
18
Гурпеги
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
10
Дардер
36
Ресио
36
Ресио
10
Дардер
7
Хуанми
14
Саму
14
Саму
7
Хуанми
18
Альберто
17
Дуда
17
Дуда
18
Альберто
18
Гурпеги
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
18
Гурпеги
14
Сусаета
9
Фернандес
9
Фернандес
14
Сусаета
7
Эчебаррия
11
Гомес
11
Гомес
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Малага
Атлетик
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Малага - Атлетик
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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