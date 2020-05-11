Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Долганский - статистика

Завершил карьеру
15 сентября 1974 (52)
#1 | Вратарь
188 см | 81 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
23
-27
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Ворскла
0 : 1
11.05.2013
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Металлург
0 : 4
04.05.2013
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Ворскла
2 : 2
26.04.2013
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Мариуполь
1 : 0
19.04.2013
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Ворскла
1 : 4
14.04.2013
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Днепр
1 : 2
06.04.2013
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Ворскла
0 : 0
29.03.2013
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Динамо К
1 : 0
17.03.2013
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Ворскла
0 : 1
10.03.2013
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 0
03.03.2013
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Карпаты
2 : 0
01.12.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
24.11.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Кривбасс
3 : 2
18.11.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Говерла
1 : 1
09.11.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Ворскла
1 : 0
04.11.2012
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
0 : 0
27.10.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Ворскла
5 : 0
21.10.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Таврия
0 : 0
07.10.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Ворскла
1 : 0
30.09.2012
Мариуполь
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлист
4 : 0
15.09.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Ворскла
2 : 2
02.09.2012
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Заря
1 : 1
24.08.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Ворскла
1 : 0
18.08.2012
Динамо К
1' - 90'
89'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Шахтер
4 : 1
12.08.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Ворскла
0 : 1
05.08.2012
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Ворскла
3 : 1
28.07.2012
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Ворскла
0 : 1
15.07.2012
Кривбасс
1' - 84'
84'
Главные новости
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
2
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
3
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
6
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
38
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+