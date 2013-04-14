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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлист
Ворскла - Металлист: обзор матча 14 апреля 2013
Ворскла
14.04.2013, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Металлист
25'
Е. Будник (П)
23'
К. Вильягра
44'
Д. Кристальдо
45+2'
Марлос
59'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлист
84'
Замена
О. Шелаев
️️️️
О. Красноперов
78'
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
71'
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
Р. Кунев
️️️️
А. Курилов
68'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
П. Ребенок
65'
59'
ГОЛ! 1:4!
К. Хавьер
Желтая карточка
И. Пердута
58'
Желтая карточка
А. Курилов
47'
Замена
С. Силюк
️️️️
В. Сапай
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:3!
Марлос
Пас отдал
Д. Кристальдо
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кристальдо
Желтая карточка
В. Куценко
32'
Желтая карточка
П. Лагос
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Будник
25'
24'
Красная карточка
С. Бланко
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Вильягра
Пас отдал
С. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
9
Роман Кунев
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
3-2-4
1
Долганский
4
Даллку
23
Сапай
78
Курилов
33
Лагос
11
Будник
82
Ребенок
6
Скляр
20
Куценко
44
Пердута
4-3-2-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
6
Азеведо
18
Гуйе
19
Пшеничных
29
Бланко
8
Эдмар
32
Красноперов
10
Марлос
10
Хавьер
9
Кристальдо
78
Курилов
9
Кунев
9
Кунев
78
Курилов
23
Сапай
5
Силюк
5
Силюк
23
Сапай
82
Ребенок
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
82
Ребенок
32
Красноперов
5
Шелаев
5
Шелаев
32
Красноперов
9
Кристальдо
19
Торрес
19
Торрес
9
Кристальдо
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
Остались в запасе
Ворскла
Металлист
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Ворскла - Металлист
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Ворскла
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