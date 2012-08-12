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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 12 августа 2012
Шахтер
12.08.2012, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Ворскла
8'
Г. Мхитарян
18'
М. Девич
58'
Г. Мхитарян
69'
А. Тейшейра
38'
А. Янузи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ворскла
85'
Замена
В. Милько
️️️️
Й. Маркоски
79'
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Д. Еременко
75'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
Р. Безус
Замена
А. Патрик
️️️️
М. Девич
70'
ГОЛ! 4:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Илсиньо
69'
Желтая карточка
Фернандиньо
65'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Коста
64'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Виллиан
60'
ГОЛ! 3:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
В. Шевчук
58'
Желтая карточка
Виллиан
57'
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Янузи
34'
Желтая карточка
А. Янузи
ГОЛ! 2:0!
М. Девич
Пас отдал
Г. Мхитарян
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Фернандиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЛВ
32
Олег Красноперов
ЦП
23
Вадим Сапай
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
6
Дмитрий Еременко
ПВ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
14
Вадим Милько
ЦП
39
Иван Лиетава
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
19
Чигринский
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
11
Коста
10
Виллиан
32
Девич
4-2-3-1
1
Долганский
5
Матвеев
4
Даллку
17
Чеснаков
33
Селин
32
Красноперов
23
Сапай
6
Еременко
10
Маркоски
90
Безус
9
Янузи
32
Девич
10
Патрик
10
Патрик
32
Девич
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Виллиан
11
Коста
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Коста
6
Еременко
77
Пичкур
77
Пичкур
6
Еременко
10
Маркоски
14
Милько
14
Милько
10
Маркоски
90
Безус
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
90
Безус
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
39
Иван Лиетава
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
39
Иван Лиетава
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Статистика матча Шахтер - Ворскла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
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1 : 0
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Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
Донбасс-Арена
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