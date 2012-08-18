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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 18 августа 2012
Ворскла
18.08.2012, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
25'
А. Громов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Динамо К
Желтая карточка
А. Даллку
90'
+4
Желтая карточка
С. Долганский
89'
Замена
И. Лиетава
️️️️
Й. Маркоски
80'
Замена
Е. Ткачук
️️️️
А. Громов
70'
Замена
А. Чичиков
️️️️
И. Кривошеенко
61'
60'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Силва
Желтая карточка
В. Сапай
52'
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
О. Вукоевич
46'
Замена
Б. Идейе
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
А. Янузи
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
28
Артем Громов
ПЗ
90
Роман Безус
ЛВ
32
Олег Красноперов
ЦП
23
Вадим Сапай
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ПВ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
11
Раффаэл
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
АП
20
Олег Гусев
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
45
Валерий Курелех
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
39
Иван Лиетава
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-2-3-1
1
Долганский
33
Селин
4
Даллку
17
Чеснаков
28
Громов
32
Красноперов
23
Сапай
90
Безус
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
4-2-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
3
Бетао
17
Михалик
0
Тайво
11
Раффаэл
5
Вукоевич
20
Гусев
0
Милевский
92
Дуду
15
Рубен
11
Кривошеенко
18
Чичиков
18
Чичиков
11
Кривошеенко
10
Маркоски
39
Лиетава
39
Лиетава
10
Маркоски
28
Громов
3
Ткачук
3
Ткачук
28
Громов
5
Вукоевич
19
Гармаш
19
Гармаш
5
Вукоевич
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
21
Данило Силва
15
Рубен
12
Идейе
12
Идейе
15
Рубен
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
45
Валерий Курелех
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
45
Валерий Курелех
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ворскла - Динамо К
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Ворскла
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