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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 30 сентября 2012
Ворскла
30.09.2012, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
15'
И. Кривошеенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
Желтая карточка
С. Долганский
90'
+4
Желтая карточка
А. Чичиков
90'
+3
Замена
А. Чичиков
️️️️
И. Лиетава
77'
73'
Замена
К. Кравченко
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
А. Матвеев
47'
46'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Д. Кожанов
Замена
С. Вовкодав
️️️️
Е. Селин
46'
Замена
И. Лиетава
️️️️
А. Янузи
28'
27'
Желтая карточка
Р. Фомин
Желтая карточка
Е. Будник
22'
21'
Желтая карточка
А. Чижов
ГОЛ! 1:0!
И. Кривошеенко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
23
Вадим Сапай
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
33
Евгений Селин
ЛВ
32
Олег Красноперов
ЦП
9
Ахмед Янузи
АП
28
Артем Громов
ПВ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
9
Денис Кожанов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
39
Иван Лиетава
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
3-2-1-3-1
1
Долганский
23
Сапай
17
Чеснаков
4
Даллку
11
Будник
5
Матвеев
32
Красноперов
33
Селин
9
Янузи
28
Громов
11
Кривошеенко
4-5-1
12
Худжамов
33
Чижов
91
Бутко
32
Ищенко
5
Путивцев
9
Кожанов
19
Федотов
99
Ярошенко
24
Гречишкин
99
Таргамадзе
19
Фомин
9
Янузи
39
Лиетава
39
Лиетава
9
Янузи
33
Селин
8
Вовкодав
8
Вовкодав
33
Селин
Лиетава
18
Чичиков
18
Чичиков
Лиетава
99
Ярошенко
24
Кравченко
24
Кравченко
99
Ярошенко
9
Кожанов
30
Окриашвили
30
Окриашвили
9
Кожанов
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
51
Алексей Казаков
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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Мариуполь
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