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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 06 апреля 2013
Днепр
06.04.2013, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
90+1'
Жулиано
21'
О. Мазух (АГ)
83'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
ГОЛ! 1:2!
Жулиано
Пас отдал
Матеус
90'
+1
85'
Замена
А. Курилов
️️️️
И. Пердута
84'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
В. Куценко
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Громов
Пас отдал
П. Ребенок
64'
Замена
В. Сапай
️️️️
С. Силюк
Замена
Д. Кулаков
️️️️
О. Мазух
61'
51'
Желтая карточка
С. Силюк
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Е. Шахов
46'
23'
Желтая карточка
Й. Маркоски
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Мазух
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Канкава
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
9
Роман Кунев
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
4-2-1-3
27
Лаштувка
23
Стринич
14
Чеберячко
3
Мазух
44
Федецкий
23
Канкава
14
Кравченко
20
Жулиано
9
Калинич
99
Матеус
11
Селезнев
4-4-1-1
1
Долганский
4
Даллку
17
Чеснаков
3
Ткачук
33
Лагос
5
Силюк
44
Пердута
20
Куценко
82
Ребенок
10
Маркоски
28
Громов
3
Мазух
15
Кулаков
15
Кулаков
3
Мазух
23
Канкава
28
Шахов
28
Шахов
23
Канкава
Шахов
22
Коноплянка
22
Коноплянка
Шахов
5
Силюк
23
Сапай
23
Сапай
5
Силюк
44
Пердута
78
Курилов
78
Курилов
44
Пердута
20
Куценко
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
20
Куценко
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
16
Денис Шелихов
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
9
Роман Кунев
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Остались в запасе
9
Роман Кунев
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Днепр - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Днепр-Арена
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