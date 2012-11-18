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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Ворскла
Кривбасс - Ворскла: обзор матча 18 ноября 2012
Кривбасс
18.11.2012, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Ворскла
30'
А. Антонов
53'
А. Антонов
57'
В. Приёмов
52'
А. Янузи
83'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Ворскла
90'
+4
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
А. Иващенко
️️️️
С. Самодин
90'
+3
Замена
Д. Дедечко
️️️️
А. Антонов
87'
83'
ГОЛ! 3:2!
Р. Безус
Пас отдал
О. Красноперов
63'
Замена
Е. Будник
️️️️
С. Вовкодав
ГОЛ! 3:1!
В. Приёмов
57'
55'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Громов
ГОЛ! 2:1!
А. Антонов
53'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Янузи
Замена
А. Штанько
️️️️
В. Рева
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Антонов
Пас отдал
В. Приёмов
30'
Желтая карточка
В. Лисицкий
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
4-2-4
1
Рева
4
Сердюк
20
Пашаев
22
Лисицкий
3
Лобжанидзе
28
Матич
88
Валеев
22
Самодин
9
Йеслинек
80
Приёмов
69
Антонов
3-2-2-3
1
Долганский
8
Вовкодав
17
Чеснаков
4
Даллку
5
Матвеев
33
Селин
32
Красноперов
90
Безус
28
Громов
11
Кривошеенко
9
Янузи
1
Рева
55
Штанько
55
Штанько
1
Рева
69
Антонов
69
Дедечко
69
Дедечко
69
Антонов
22
Самодин
77
Иващенко
77
Иващенко
22
Самодин
8
Вовкодав
11
Будник
11
Будник
8
Вовкодав
28
Громов
10
Маркоски
10
Маркоски
28
Громов
Остались в запасе
Кривбасс
Ворскла
70
Антонио Яколиш
ПВ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Таран
21
Сергей Ченбай
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
Остались в запасе
21
Сергей Ченбай
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Кривбасс - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Металлург
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