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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Кривбасс
Ворскла - Кривбасс: обзор матча 15 июля 2012
Ворскла
15.07.2012, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
87'
А. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Кривбасс
90'
+1
Желтая карточка
К. Петров
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Антонов
Красная карточка
С. Долганский
84'
82'
Замена
В. Сердюк
️️️️
В. Федорив
Замена
Е. Будник
️️️️
Е. Пичкур
80'
Замена
В. Милько
️️️️
Й. Маркоски
77'
75'
Замена
А. Антонов
️️️️
С. Самодин
Замена
А. Чичиков
️️️️
И. Кривошеенко
74'
68'
Желтая карточка
И. Йеслинек
Желтая карточка
В. Чеснаков
66'
Желтая карточка
А. Янузи
65'
49'
Желтая карточка
Д. Матич
46'
Замена
И. Йеслинек
️️️️
П. Пашаев
Желтая карточка
Й. Маркоски
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Кривбасс
91
Игорь Иваненко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
4-3-1-2
1
Долганский
4
Даллку
17
Чеснаков
23
Сапай
5
Матвеев
77
Пичкур
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
9
Янузи
11
Кривошеенко
3-2-3-2
55
Штанько
20
Пашаев
23
Шершун
90
Петров
3
Лобжанидзе
24
Федорив
88
Валеев
23
Канкава
28
Матич
22
Самодин
21
Бартулович
11
Кривошеенко
18
Чичиков
18
Чичиков
11
Кривошеенко
77
Пичкур
11
Будник
11
Будник
77
Пичкур
10
Маркоски
14
Милько
14
Милько
10
Маркоски
24
Федорив
4
Сердюк
4
Сердюк
24
Федорив
20
Пашаев
9
Йеслинек
9
Йеслинек
20
Пашаев
22
Самодин
69
Антонов
69
Антонов
22
Самодин
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
1
Дмитрий Непогодов
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
91
Игорь Иваненко
ВР
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
69
Денис Дедечко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
91
Игорь Иваненко
ВР
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
69
Денис Дедечко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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