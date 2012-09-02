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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Днепр
Ворскла - Днепр: обзор матча 02 сентября 2012
Ворскла
02.09.2012, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Днепр
79'
Е. Селин
82'
А. Янузи
19'
Д. Олейник
53'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Днепр
90'
+2
Желтая карточка
А. Алиев
88'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Д. Олейник
87'
Желтая карточка
О. Мазух
ГОЛ! 2:2!
А. Янузи
Пас отдал
Р. Безус
82'
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Громов
79'
ГОЛ! 1:2!
Е. Селин
79'
Желтая карточка
А. Матвеев
77'
70'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
С. Кравченко
60'
Замена
А. Алиев
️️️️
Н. Калинич
Замена
И. Лиетава
️️️️
А. Чичиков
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
Жулиано
Пас отдал
Д. Олейник
Замена
А. Матвеев
️️️️
В. Сапай
46'
40'
Желтая карточка
С. Кравченко
Желтая карточка
Р. Безус
37'
26'
Желтая карточка
Н. Калинич
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Олейник
Пас отдал
Жулиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ПЗ
90
Роман Безус
ЛВ
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ПВ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
39
Иван Лиетава
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-3-2
1
Долганский
33
Селин
17
Чеснаков
4
Даллку
23
Сапай
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
28
Громов
9
Янузи
18
Чичиков
4-2-2-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
23
Стринич
3
Мазух
14
Чеберячко
29
Ротань
14
Кравченко
20
Жулиано
16
Олейник
99
Матеус
9
Калинич
18
Чичиков
39
Лиетава
39
Лиетава
18
Чичиков
28
Громов
11
Будник
11
Будник
28
Громов
23
Сапай
5
Матвеев
5
Матвеев
23
Сапай
9
Калинич
88
Алиев
88
Алиев
9
Калинич
16
Олейник
22
Коноплянка
22
Коноплянка
16
Олейник
14
Кравченко
11
Селезнев
11
Селезнев
14
Кравченко
Остались в запасе
Ворскла
Днепр
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Ворскла - Днепр
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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