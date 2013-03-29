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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 29 марта 2013
Ворскла
29.03.2013, пятница, 21:15
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Заря
83'
Замена
Я. Боли
️️️️
Данило
79'
Желтая карточка
И. Чайковский
71'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
58'
Замена
И. Галюза
️️️️
М. Белый
Замена
А. Громов
️️️️
П. Ребенок
46'
Желтая карточка
Е. Ткачук
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
45
Валерий Курелех
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Долганский
3
Ткачук
17
Чеснаков
4
Даллку
11
Будник
33
Лагос
44
Пердута
82
Ребенок
5
Силюк
10
Маркоски
11
Кривошеенко
3-3-1-1-2
1
Сантини
29
Белый
15
Вернидуб
44
Шунич
16
Ярмаш
4
Чайковский
12
Игнатьевич
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
13
Липартия
82
Ребенок
28
Громов
28
Громов
82
Ребенок
29
Белый
2
Галюза
2
Галюза
29
Белый
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
99
Данило
10
Боли
10
Боли
99
Данило
Остались в запасе
Ворскла
Заря
14
Максим Марусич
ЦФ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
14
Максим Марусич
ЦФ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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