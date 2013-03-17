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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 17 марта 2013
Динамо К
17.03.2013, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
6'
Д. Вида
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
84'
Замена
Р. Кунев
️️️️
А. Громов
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Мехмеди
76'
73'
Замена
С. Силюк
️️️️
Е. Будник
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Аруна
65'
57'
Желтая карточка
В. Сапай
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Безус
56'
53'
Замена
В. Сапай
️️️️
В. Куценко
47'
Желтая карточка
Е. Ткачук
29'
Желтая карточка
П. Ребенок
Желтая карточка
Р. Безус
21'
14'
Желтая карточка
И. Пердута
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
А. Ярмоленко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
25
Лукман Аруна
ОП
90
Роман Безус
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЛП
17
Владимир Чеснаков
ОП
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Йован Маркоски
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ПП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
9
Роман Кунев
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Коваль
33
Селин
34
Хачериди
21
Вида
21
Данило Силва
25
Аруна
90
Безус
14
Мехмеди
19
Гармаш
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-1-4-1
1
Долганский
44
Пердута
3
Ткачук
4
Даллку
11
Будник
17
Чеснаков
11
Кривошеенко
20
Куценко
10
Маркоски
82
Ребенок
28
Громов
25
Аруна
19
Кранчар
19
Кранчар
25
Аруна
90
Безус
44
Велозу
44
Велозу
90
Безус
14
Мехмеди
20
Гусев
20
Гусев
14
Мехмеди
28
Громов
9
Кунев
9
Кунев
28
Громов
20
Куценко
23
Сапай
23
Сапай
20
Куценко
11
Будник
5
Силюк
5
Силюк
11
Будник
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
71
Денис Бойко
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
51
Алексей Казаков
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Динамо К - Ворскла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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