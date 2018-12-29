Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николас Йеннарис - статистика

Завершил карьеру
24 мая 1993 (33), Лондон
#23 | Полузащитник
170 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брентфорд
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
29.12.2018
Брентфорд
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Халл Сити
2 : 0
15.12.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Брентфорд
2 : 3
08.12.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 2
24.11.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
10.11.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
2 : 0
03.11.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
1 : 0
27.10.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
4 : 3
24.10.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брентфорд
0 : 1
20.10.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
82'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
1 : 1
06.10.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
1 : 1
02.10.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
2 : 2
29.09.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
3 : 1
22.09.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брентфорд
2 : 0
15.09.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
2 : 1
01.09.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
1 : 0
25.08.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Астон Вилла
2 : 2
22.08.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
2 : 0
19.08.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Сток Сити
1 : 1
11.08.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
5 : 1
04.08.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+