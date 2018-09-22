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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Брентфорд
Дерби Каунти - Брентфорд: обзор матча 22 сентября 2018
Дерби Каунти
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
14'
Х. Уилсон
21'
Д. Наджент
28'
М. Маунт
1'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Брентфорд
Желтая карточка
М. Маунт
80'
Желтая карточка
К. Брайсон
64'
ГОЛ! 3:1!
М. Маунт
28'
27'
Желтая карточка
К. Мефам
ГОЛ! 2:1!
Д. Наджент
Пас отдал
Б. Джонсон
21'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
К. Брайсон
14'
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
С. Бенрахма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
3-2-2-2
33
Карсон
2
Богль
3
Форсит
36
Кио
7
Брайсон
4
Джонсон
7
Маунт
10
Уилсон
35
Наджент
10
Беннетт
3-3-4
25
Бентли
3
Дальсгаард
2
Мефам
17
Жанвье
14
Сойерс
4
МакЛед
16
МакИкран
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Дерби Каунти
Брентфорд
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
28
Мозес Одубайо
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Дерби Каунти - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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