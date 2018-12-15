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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Брентфорд
Халл Сити - Брентфорд: обзор матча 15 декабря 2018
Халл Сити
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
12'
Ф. Кэмпбелл
21'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Брентфорд
56'
Желтая карточка
Ж. Жанвье
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кэмпбелл
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Гросицки
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
4
Элфик
3
Мазух
3
Кингсли
34
Кейн
11
Гросицки
18
Бэтти
36
Ирвин
7
Хенриксен
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
4-3-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
17
Жанвье
2
Мефам
3
Генри
15
Мокоджо
14
Сойерс
23
Йеннарис
11
Уоткинс
10
Бенрахма
11
Мопе
Остались в запасе
Халл Сити
Брентфорд
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
28
Мозес Одубайо
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Халл Сити - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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