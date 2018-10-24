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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Брентфорд
Престон - Брентфорд: обзор матча 24 октября 2018
Престон
24.10.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
4 : 3
Завершен
Брентфорд
5'
А. Брауне
12'
К. Робинсон
23'
Т. Баркуйзен
69'
К. Робинсон
29'
С. Каньос
56'
О. Уоткинс
85'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Брентфорд
85'
ГОЛ! 4:3!
Н. Мопе
Пас отдал
Х. Дальсгаард
Желтая карточка
Б. Дэвис
78'
ГОЛ! 4:2!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Джонсон
69'
Желтая карточка
Д. Фишер
66'
56'
ГОЛ! 3:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
С. Каньос
38'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
29'
ГОЛ! 3:1!
С. Каньос
Пас отдал
Н. Мопе
23'
Желтая карточка
Р. Сойерс
ГОЛ! 3:0!
Т. Баркуйзен
23'
ГОЛ! 2:0!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Фишер
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
6
Дэвис
16
Хьюз
23
Хантингтон
14
Фишер
29
Баркуйзен
4
Пирсон
14
Джонсон
8
Брауне
47
Робинсон
14
Нмеча
3-3-1-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
15
Конса
28
Одубайо
23
Йеннарис
14
Сойерс
15
Мокоджо
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Престон
Брентфорд
1
Деклан Радд
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Престон - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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