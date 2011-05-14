Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александар Васоски - статистика

Завершил карьеру
21 ноября 1979 (46)
#5 | Защитник
180 см | 77 кг
Северная Македония
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
14.05.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
07.05.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
1 : 1
23.04.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
1 : 0
16.04.2011
Айнтрахт
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.04.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.04.2011
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 1
12.03.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0 : 2
27.02.2011
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Нюрнберг
3 : 0
18.02.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 3
12.02.2011
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
06.02.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2010
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4 : 1
27.11.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 4
20.11.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 0
13.11.2010
Айнтрахт
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 1
06.11.2010
Вольфсбург
90' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
30.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
0 : 0
23.10.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
17.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 2
03.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 3
28.08.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.08.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+