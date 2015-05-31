Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2017/2018 Турция. Суперлига 2016/2017 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012