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Кристобаль Хоркера
Статистика
Кристобаль Хоркера - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1988 (38), Сантьяго
#14 | Нападающий
174 см | 69 кг
Чили
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
17
1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 2
31.05.2015
Парма
1' - 90'
78'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2 : 2
24.05.2015
Верона
1' - 66'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 0
18.05.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
1' - 71'
33'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4 : 0
29.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
26.04.2015
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
15.04.2015
Парма
64' - 90'
80'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
11.04.2015
Ювентус
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1 : 0
08.04.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 1
04.04.2015
Парма
1' - 84'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
22.03.2015
Торино
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
55' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
1' - 22'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
54' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 2
29.09.2014
Парма
1' - 65'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 2
24.09.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4 : 5
14.09.2014
Милан
1' - 72'
27, 51'
Италия. Серия А, 1 тур
Чезена
1 : 0
31.08.2014
Парма
1' - 90'
57'
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