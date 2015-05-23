Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Давид Кобеньо
Статистика
Давид Кобеньо - статистика
Завершил карьеру
6 апреля 1982 (44), Мадрид
#1 | Вратарь
185 см | 82 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
3
-5
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 4
23.05.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
03.05.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 1
30.04.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2 : 0
26.04.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
2 : 0
19.04.2015
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
6 : 1
11.04.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0 : 2
08.04.2015
Реал
1' - 120'
60'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 0
21.03.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
3 : 1
14.03.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
6 : 1
08.03.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4 : 2
28.02.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0 : 1
01.12.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.11.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
5 : 1
08.11.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
27' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
0 : 1
17.10.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
27.09.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
2 : 3
14.09.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
2 : 2
31.08.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
25.08.2014
Атлетико
Был в запасе
Главные новости
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
5
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
3
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
32
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+