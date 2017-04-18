Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Давид Оберхаузер
Статистика
Давид Оберхаузер - статистика
Завершил карьеру
29 ноября 1989 (36)
#1 | Вратарь
183 см | 75 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
1
-5
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 31 тур
Метц
2 : 3
18.04.2017
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
2 : 2
15.04.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 0
17.03.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1 : 1
04.03.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5 : 0
26.02.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
2 : 1
08.02.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0 : 0
15.01.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 2
21.12.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3 : 0
18.12.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2 : 0
10.12.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
26.11.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
1 : 2
19.11.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
2 : 4
23.10.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1 : 0
16.10.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
0 : 7
01.10.2016
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0 : 1
24.09.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 3
21.09.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0 : 0
17.09.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 3
11.09.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
2 : 0
27.08.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
3 : 0
21.08.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3 : 2
13.08.2016
Лилль
Был в запасе
Главные новости
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
8
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
4
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
4
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+