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Алиссон
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Алиссон - новости
Завершил карьеру
19 июля 1988 (38)
#19 | Защитник
Бразилия
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Пост
Победный гол в ворота «Ман Сити» Салах забил с передачи Алиссона – он отдает голевые действия четыре сезона АПЛ подряд
2022.10.16 20:38
АПЛ. Алиссон на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем»
2021.05.16 20:35
3
«Может быть, у него замерзли ноги?» Клопп – об игре Алиссона в матче с «Манчестер Сити»
2021.02.08 16:59
1
Фото
Нойер, Алиссон и Облак – среди претендентов на лучшего вратаря года
2020.11.25 13:26
2
Коутиньо, Салах, Фирмино, Мане получили наивысший балл в рейтинге трансферов «Ливерпуля» за десять лет
2020.10.15 13:42
АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» выездную победу над «Челси», за гостей дебютировал Тиаго
2020.09.20 20:32
9
Лено – о лучшем вратаре мира: «Алиссон. У него сложно найти слабые места»
2020.05.10 20:02
3
Облак – лучший голкипер современности по версии FourFourTwo
2020.04.19 23:46
3
Алиссон – первый за 10 лет вратарь «Ливерпуля», сделавший голевую передачу
2020.01.19 22:32
Фото
Внук Яшина: «Я стоял скромно в уголке VIP-комнаты и смотрел за Месси, Гризманном и тер Стегеном. Потом меня вежливо попросили выйти»
2019.12.05 14:57
7
Алиссон впервые в карьере получил красную карточку. Он пропустит дерби с «Эвертоном»
2019.12.01 00:53
Алиссон получил травму в первом тайме игры с «Норвичем». Вместо него вышел новичок Адриан
2019.08.09 22:45
Видео
Роналду, Ван Дейк и Месси номинированы на призы лучшим игрокам ЛЧ
2019.08.08 16:47
6
Ховард назвал пятерку лучших вратарей мира
2019.01.05 08:05
7
Фото
Объявлены пять первых претендентов на «Золотой мяч»
2018.10.08 11:07
25
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2018.04.30 22:39
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2018.04.04 11:27
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Тите: «Я определился с 15 игроками для заявки Бразилии на ЧМ-2018»
2018.02.16 17:25
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Спаллетти: «Интер» заслужил победу над «Ромой»
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Голкипер «Ромы» интересен «Ливерпулю»
2018.01.08 06:43
1
Если Коутиньо уйдет, «Ливерпуль» будет искать вратаря и полузащитника. Облак и Марез – в числе кандидатов
2018.01.05 17:24
1
Ди Франческо: «Будут играть те, кто способен победить «Челси»
2017.10.31 10:31
3
Неймар, Миранда и Аллисон вызваны в сборную Бразилии на ОИ-2016
2016.01.06 12:43
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