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  • Роналду, Ван Дейк и Месси номинированы на призы лучшим игрокам ЛЧ

Роналду, Ван Дейк и Месси номинированы на призы лучшим игрокам ЛЧ

8 августа 2019, 16:47
6

УЕФА назвал номинантов на приз лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 среди вратарей, защитников, хавбеков и форвардов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Победители будут названы 29 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Монако.

В июне технические наблюдатели определили 20 футболистов, попавших в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19. Среди них были Душан Тадич («Аякс») и Лукас Моура («Тоттенхэм»), которые не попали в номинанты на приз лучшим игрокам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Ливерпуль Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану ван Дейк Вирджил Алиссон
Комментарии (6)
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ibragim_ibragimov_99
1565272506
мдааа... Вот как всё решает хет трик. Один хет трик и ты уже среди лучших. (про Роналду). Хотя можно было вместо Рона(6+2), Тадича (6+4).
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mihail200606
1565272584
Ван дейк...
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neveldomha
1565272629
ван Дейк вне конкуренции.
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ItalianFootball
1565334283
У Де Лихта нет твиттера ? - Респект.
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