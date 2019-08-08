Роналду, Ван Дейк и Месси номинированы на призы лучшим игрокам ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на приз лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 среди вратарей, защитников, хавбеков и форвардов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Победители будут названы 29 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Монако.

В июне технические наблюдатели определили 20 футболистов, попавших в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19. Среди них были Душан Тадич («Аякс») и Лукас Моура («Тоттенхэм»), которые не попали в номинанты на приз лучшим игрокам.