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    Роналду, Ван Дейк и Месси номинированы на призы лучшим игрокам ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на приз лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 среди вратарей, защитников, хавбеков и форвардов.

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»).

    Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

    Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

    Победители будут названы 29 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Монако.

    В июне технические наблюдатели определили 20 футболистов, попавших в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19. Среди них были Душан Тадич («Аякс») и Лукас Моура («Тоттенхэм»), которые не попали в номинанты на приз лучшим игрокам.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1810

      TOMSON 17 минут назад

      Что там делают Рон и Месси мне не понятно

      0
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      Рейтинг: +1603

      neveldomha 1 час назад

      ван Дейк вне конкуренции.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5573

      mihail200606 1 час назад

      Ван дейк...

      1
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      Рейтинг: +247

      ibragim_ibragimov_99 1 час назад

      мдааа... Вот как всё решает хет трик. Один хет трик и ты уже среди лучших. (про Роналду). Хотя можно было вместо Рона(6+2), Тадича (6+4).

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