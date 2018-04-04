Ди Франческо сделает ставку на командную игру против «Барселоны»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пообещал, что его футболисты предстанут перед «Барселоной» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на «Камп Ноу» настоящей командой.

«Барселоне» не нужна помощь, поэтому я не буду говорить о том, кто завтра выйдет в стартовом составе. Но сейчас очень важна именно командная игра. Могу сказать вот что – завтра будет играть «Рома»!

Алиссон уже доказал, что является выдающимся голкипером. Своими сейвами он принес нам победу не в одном матче. Он уже входит в число лучших вратарей мира!

Да, Луис Суарес уже давно не забивает в еврокубках, но это совершенно не имеет значения. Это футболист высочайшего уровня, который играет в «Барсе» определяющую роль. И здесь совсем не важно, забивает он голы или нет.

Дойдя до этой стадии, «Рома» уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень. «Барселона» может похвастать отличным футбольным менталитетом, то же должны показать и мы. Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол. Когда мяч у нас, этого не нужно страшиться – этим необходимо пользоваться», – считает специалист.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» состоится в среду, 4 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 10 апреля в Риме.