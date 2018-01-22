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    Спаллетти: «Интер» заслужил победу над «Ромой»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассчитывал на победу в матче 21-го тура итальянской Серии А против «Ромы». Он также поддержал защитника Давида Сантона, чья ошибка привела к голу.

    «Сантону не нужно извиняться, ошибки часто происходят в футболе. Он настоящий профессионал.

    Мы знаем, что выше нас сильные команды как физически, так и технически. Но мы должны сосредоточиться на себе, делая шаг за шагом вперед.

    Нам нужно показать свой профессионализм. У нас было много шансов, Алиссон сделал много спасений в этом матче. Думаю, мы заслужили победу сегодня.

    Только мы несем ответственность за наше положение в турнирной таблице. Вторая половина сезона дает нам шанс вернуться на правильный путь», – заявил Спаллетти после матча.

    Матч 21-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Рома» завершился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    22.01.2018 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 22 января 2018, 07:19

      Боже где Дальберт?!
      Сантон это уровень Зенита максимум...

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