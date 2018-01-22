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Материалы

Интер - Рома

21.01.2018, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 21 тур Интер - Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
2 тур
26 августа, суббота 21:45 Рома 1:3 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
7 тур
2 октября, воскресенье 21:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
19 марта, суббота 22:45 Рома 1:1 Интер
11 тур
31 октября, суббота 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 21:45 Интер 2:1 Рома
13 тур
30 ноября, воскресенье 22:45 Рома 4:2 Интер
Товарищеские матчи 2014

2 августа, суббота 21:00 Интер 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
1 марта, суббота 23:45 Рома 0:0 Интер
7 тур
5 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 17 апреля, среда 22:45 Интер 2:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 января, среда 23:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 23:45 Рома 1:1 Интер
2 тур
2 сентября, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Интер
3 тур
17 сентября, суббота 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 22:45 Интер 5:3 Рома
5 тур
25 сентября, суббота 22:45 Рома 1:0 Интер
Суперкубок Италии 2010
Финал
21 августа, суббота 22:45 Интер 3:1 Рома
Италия. Кубок (2009/2010)
Финал
5 мая, среда 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
27 марта, суббота 20:00 Рома 2:1 Интер
12 тур
8 ноября, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 22:30 Интер 3:3 Рома
7 тур
19 октября, воскресенье 22:30 Рома 0:4 Интер
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 22:45 Интер 2:1 Рома
Суперкубок Италии 2008
Финал
24 августа, воскресенье 22:45 Интер 2:2
(6:5)п		 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Интер 1:1 Рома
6 тур
29 сентября, суббота 20:00 Рома 1:4 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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