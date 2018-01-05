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    Если Коутиньо уйдет, «Ливерпуль» будет искать вратаря и полузащитника. Облак и Марез – в числе кандидатов

    В связи со скорым уходом Филиппе Коутиньо в «Барселону» руководство «Ливерпуля» рассматривает варианты усиления.

    Согласно Independent, красные рассчитывают купить вратаря и полузащитника. Игрока на позицию голкипера мерсисайдцы будут выбирать из Яна Облака («Атлетико»), Алиссона («Рома») и Джека Батлэнда («Сток Сити»).

    Претенденты на роль хавбека – Тома Лемар из «Монако» и Рияд Марез, выступающий за «Лестер Сити».

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал команде купить Коутиньо.

    Источник: Independent.co.uk

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    05.01.2018 17:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 5 января 2018, 17:47

      Облака вряд ли а вот Марез вполне возможный вариант!

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