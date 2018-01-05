Если Коутиньо уйдет, «Ливерпуль» будет искать вратаря и полузащитника. Облак и Марез – в числе кандидатов

В связи со скорым уходом Филиппе Коутиньо в «Барселону» руководство «Ливерпуля» рассматривает варианты усиления.

Согласно Independent, красные рассчитывают купить вратаря и полузащитника. Игрока на позицию голкипера мерсисайдцы будут выбирать из Яна Облака («Атлетико»), Алиссона («Рома») и Джека Батлэнда («Сток Сити»).

Претенденты на роль хавбека – Тома Лемар из «Монако» и Рияд Марез, выступающий за «Лестер Сити».

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал команде купить Коутиньо.