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    Бартомеу пообещал лидерам «Барселоны» купить Коутиньо

    Руководство «Барселоны» продолжает искать вариант для осуществления трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Президент каталонцев Жозеп Бартомеу лично пообещал лидерам команды приложить максимальные усилия для осуществления этого перехода.

    Напомним, что «Барселона» всерьез интересуется бразильцем с начала текущего сезона. В «Ливерпуле» рассчитывают сохранить одного из своих лидеров. Для этого главный тренер команды Юрген Клопп готов сделать капитаном Коутиньо. Президент «Ливерпуля» Том Вернер предложил бразильцу продлить контракт на улучшенных условиях.

    Действующее соглашение полузащитника с «мерсесайдцами» рассчитано до середины 2022 года.

    Источник: Marca

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    05.01.2018 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 января 2018, 20:36

      Коутин твердо решил играть с лучшим игрком всех времен и никак не останется в Ливерпуле

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 5 января 2018, 10:58

      Последнее слово за Клоппом,а этот товарищ умеет быть суровым,пример с Сако еще свеж. Поэтому,что-бы там не фантазировал президент команды одного игрока-его номер шестнадцатый. Как Юрген скажет,так тому и быть,а Клопп НЕ ХОЧЕТ ТЕРЯТЬ ФИЛЮ.

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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 5 января 2018, 10:30

      Да сколько уже можно про этот сомнительный трансфер писать

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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 января 2018, 09:44

      Пообещал лидерам, то есть Месси.

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