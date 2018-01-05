Бартомеу пообещал лидерам «Барселоны» купить Коутиньо

Руководство «Барселоны» продолжает искать вариант для осуществления трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Президент каталонцев Жозеп Бартомеу лично пообещал лидерам команды приложить максимальные усилия для осуществления этого перехода.

Напомним, что «Барселона» всерьез интересуется бразильцем с начала текущего сезона. В «Ливерпуле» рассчитывают сохранить одного из своих лидеров. Для этого главный тренер команды Юрген Клопп готов сделать капитаном Коутиньо. Президент «Ливерпуля» Том Вернер предложил бразильцу продлить контракт на улучшенных условиях.

Действующее соглашение полузащитника с «мерсесайдцами» рассчитано до середины 2022 года.