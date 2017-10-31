Ди Франческо: «Будут играть те, кто способен победить «Челси»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о своих планах на стартовый состав своей команды в матче Лиги чемпионов против «Челси». Специалист заверил, что все его футболисты готовы выйти на поле в этой встрече.

«Могу заверить, что все готовы. Я могу выставить тот же состав, что и в субботнем матче с «Болоньей». Единственное исключение – Раджа, подтверждаю, что он точно попадет в стартовый состав. Еще не решил, на какой позиции он будет играть. Вы все узнаете завтра! Но, конечно, будут играть те, кто способен победить «Челси».

Давид Луис в первом матче действительно играл на позиции центрального хавбека. «Челси» действовал по схеме 5-3-2, которая превращалась в 3-5-2, когда наш соперник получал мяч. Изучив последние матчи «Челси», скажу, что они могут выбрать расстановку 3-4-2-1. Посмотрим, возможно, завтра мне преподнесут сюрприз.

Я готовился к ответному матчу, держа в уме оба варианта. Если Канте попадет в стартовый состав, то это, безусловно, скажется на манере игры соперника. Но я думаю, что они выставят на матч двух атакующих полузащитников.

Основной козырь нашей команды в данный момент – мы очень мало пропускаем. Честно говоря, даже не помню, когда у кипера Алиссона было много работы. Следовательно, командные взаимодействия в защите отлажены очень прилично. Что касается пропущенных мячей, чем меньше команда делает ошибок, тем она сильнее. В первом поединке с «Челси» мы допустили много индивидуальных ошибок, но это неизбежная часть нашего развития. Безусловно, я бы хотел, чтобы мы пропускали как можно меньше.

Естественно, каждый футболист хочет играть каждый матч без замен. Но если вам нужно провести в высоком темпе три матч за шесть дней, то на первый план выходит физическая и психологическая подготовка. И всякий раз вам нужно быть на высоте, так что отдых тоже очень важен. Наингголан – один из полузащитников, которые по ходу сезона играли чаще всего. Но он находится в такой форме, что способен справиться с насыщенным графиком», – сказал Ди Франческо.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. Римляне занимают вторую строчку в турнирной таблице группы С после трех туров, имея на своем счету пять очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет два балла.