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    Ян Масло - статистика

    #52 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Масло
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 199
    Вес 93
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 24 1 0 10 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -46' Шахтер (Донецк) 2:0 Волынь (Луцк)
    04.05.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 6:0 Волынь (Луцк)
    28.04.2014 1' -90' Волынь (Луцк) 1:2 Черноморец (Одесса)
    52'
    20.04.2014 1' -90' Волынь (Луцк) 0:2 Заря (Луганск)
    75'
    15.04.2014 1' -46' Днепр (Днепр) 5:1 Волынь (Луцк)
    11.04.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Волынь (Луцк)
    49'
    29.03.2014 1' -90' Металлург (Донецк) 1:3 Волынь (Луцк)
    23.03.2014 1' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Ворскла (Полтава)
    01.12.2013 90' -90' Волынь (Луцк) 2:0 Металлург (Запорожье)
    24.11.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    59'
    10.11.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:4 Динамо (Киев)
    01.11.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 2:0 Шахтер (Донецк)
    18.10.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 0:1 Говерла (Ужгород)
    06.10.2013 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Волынь (Луцк)
    28.09.2013 1' -90' Заря (Луганск) 2:0 Волынь (Луцк)
    20.09.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    56'
    01.09.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Металлург (Донецк)
    57'
    24.08.2013 28' -53' Ворскла (Полтава) 3:3 Волынь (Луцк)
    50'
    19.08.2013 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:1 Карпаты (Львов)
    10.08.2013 1' -90' Металлист (Харьков) 4:0 Волынь (Луцк)
    64'
    03.08.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:3 Днепр (Днепр)
    27.07.2013 1' -90' Металлург (Запорожье) 3:0 Волынь (Луцк)
    79'
    21.07.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
    62'
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