Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ян Масло - статистика

Завершил карьеру
5 февраля 1986 (40)
#52 | Защитник
199 см | 93 кг
Словакия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
24
1
0
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Шахтер
2 : 0
18.05.2014
Волынь
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Говерла
6 : 0
04.05.2014
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Волынь
1 : 2
28.04.2014
Черноморец
1' - 90'
52'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
0 : 2
20.04.2014
Заря
1' - 90'
75'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Днепр
5 : 1
15.04.2014
Волынь
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Мариуполь
1 : 0
11.04.2014
Волынь
1' - 90'
49'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
1 : 3
29.03.2014
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 0
23.03.2014
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
2 : 0
01.12.2013
Металлург
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Таврия
2 : 2
24.11.2013
Волынь
1' - 90'
59'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Волынь
1 : 4
10.11.2013
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Волынь
2 : 0
01.11.2013
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Волынь
0 : 1
18.10.2013
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
0 : 0
06.10.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Заря
2 : 0
28.09.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
1 : 0
20.09.2013
Мариуполь
1' - 90'
56'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Волынь
1 : 0
01.09.2013
Металлург
1' - 90'
57'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Ворскла
3 : 3
24.08.2013
Волынь
53' - 28'
50'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
1 : 1
19.08.2013
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлист
4 : 0
10.08.2013
Волынь
1' - 90'
64'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
1 : 3
03.08.2013
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлург
3 : 0
27.07.2013
Волынь
1' - 90'
79'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
21.07.2013
Таврия
1' - 90'
62'
Главные новости
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
1
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
9
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
5
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+