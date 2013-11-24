Ян Масло - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Масло
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|199
|Вес
|93
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Масло
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|199
|Вес
|93
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|24
|1
|0
|10
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -46'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|04.05.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|6:0
|Волынь (Луцк)
|28.04.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|52'
|20.04.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Заря (Луганск)
|75'
|15.04.2014
|1' -46'
|Днепр (Днепр)
|5:1
|Волынь (Луцк)
|11.04.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|49'
|29.03.2014
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:3
|Волынь (Луцк)
|23.03.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|01.12.2013
|90' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|24.11.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Волынь (Луцк)
|59'
|10.11.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:4
|Динамо (Киев)
|01.11.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:0
|Шахтер (Донецк)
|18.10.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2013
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|28.09.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|20.09.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|56'
|01.09.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|57'
|24.08.2013
|28' -53'
|Ворскла (Полтава)
|3:3
|Волынь (Луцк)
|50'
|19.08.2013
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|10.08.2013
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|4:0
|Волынь (Луцк)
|64'
|03.08.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:3
|Днепр (Днепр)
|27.07.2013
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|79'
|21.07.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|62'