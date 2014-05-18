Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Волынь
Шахтер - Волынь: обзор матча 18 мая 2014
Шахтер
18.05.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Волынь
28'
Л. Адриано
63'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Волынь
71'
Замена
И. Рогач
️️️️
Р. Годованый
Замена
Эдуардо
️️️️
В. Кобин
67'
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Фред
63'
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
61'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Исмаили
61'
46'
Замена
Д. Немчанинов
️️️️
Р. Мемешев
46'
Замена
Р. Никитюк
️️️️
Я. Масло
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
(К)
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
30
Сергей Симинин
(К)
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ОП
31
Артем Шабанов
ОП
93
Флорентин Матей
ЦП
7
Редван Мемешев
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
4-2-3-1
1
Каниболоцкий
31
Исмаили
4
Воловик
27
Кривцов
14
Кобин
20
Фернандо
3
Хюбшман
11
Коста
11
Тейшейра
77
Илсиньо
4
Адриано
4-2-3-1
13
Кичак
30
Симинин
52
Масло
3
Годованый
16
Шиш
99
Гошкодеря
31
Шабанов
7
Мемешев
93
Матей
79
Бабатунде
89
Козьбан
31
Исмаили
23
Соболь
23
Соболь
31
Исмаили
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
14
Кобин
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Кобин
3
Годованый
4
Рогач
4
Рогач
3
Годованый
7
Мемешев
23
Немчанинов
23
Немчанинов
7
Мемешев
52
Масло
26
Никитюк
26
Никитюк
52
Масло
Остались в запасе
Шахтер
Волынь
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Шахтер - Волынь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Черкасы-Арена
Новости команд
Все
Шахтер
Волынь
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+