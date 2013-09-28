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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Волынь
Заря - Волынь: обзор матча 28 сентября 2013
Заря
28.09.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Волынь
72'
Я. Боли
81'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Волынь
90'
+4
Желтая карточка
Э. Матуку
Замена
М. Белый
️️️️
Данило
90'
+3
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Я. Боли
89'
83'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
Б. Шершун
ГОЛ! 2:0!
Я. Боли
Пас отдал
Н. Каменюка
81'
76'
Желтая карточка
В. Шиков
75'
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
Д. Козьбан
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
72'
Желтая карточка
А. Грицай
69'
Замена
Н. Каменюка
️️️️
Д. Липартия
59'
57'
Желтая карточка
Б. Шершун
46'
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
Э. Бикфалви
Желтая карточка
Т. Шунич
43'
Желтая карточка
В. Вернидуб
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Постранский
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
4
Чайковский
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
13
Липартия
3-2-2-1-1
42
Недилько
23
Шершун
52
Масло
14
Матуку
4
Шиков
16
Шиш
5
Лопес
79
Бабатунде
10
Бикфалви
89
Козьбан
99
Данило
29
Белый
29
Белый
99
Данило
10
Боли
22
Любенович
22
Любенович
10
Боли
13
Липартия
6
Каменюка
6
Каменюка
13
Липартия
89
Козьбан
20
Задерецкий
20
Задерецкий
89
Козьбан
10
Бикфалви
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
10
Бикфалви
23
Шершун
7
Мемешев
7
Мемешев
23
Шершун
Остались в запасе
Заря
Волынь
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Заря - Волынь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Авангард
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