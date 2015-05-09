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Иньиго Лопес
Статистика
Иньиго Лопес - статистика
Завершил карьеру
23 июля 1982 (44), Логроньо
#12 | Защитник
184 см | 79 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
21
0
0
6
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
2 : 0
09.05.2015
Кордоба
1' - 30'
9'
30'
Испания. Примера, 35 тур
Кордоба
0 : 8
02.05.2015
Барселона
1' - 120'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.03.2015
Кордоба
1' - 81'
81'
81'
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Кордоба
1 : 2
21.02.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
3 : 0
14.02.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 0
20.12.2014
Кордоба
1' - 59'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
06.12.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2014
Кордоба
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0 : 0
07.11.2014
Депортиво
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
01.11.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1 : 1
25.10.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1 : 2
18.10.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0 : 0
28.09.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
3 : 0
25.09.2014
Кордоба
1' - 51'
Испания. Примера, 4 тур
Кордоба
1 : 3
21.09.2014
Севилья
1' - 90'
14'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 1
12.09.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1 : 1
30.08.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 0
25.08.2014
Кордоба
1' - 90'
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