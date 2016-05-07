Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джо Уэлш - статистика

Завершил карьеру
13 мая 1992 (34), Кардифф
#16 | Защитник
180 см | 69 кг
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милтон Кинс Донс
18
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
07.05.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
30.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 4
23.04.2016
Брентфорд
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
1 : 1
16.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
23.02.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.02.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Кардифф
0 : 0
06.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
3 : 1
23.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
16.01.2016
Рединг
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 5
12.01.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
02.01.2016
Милтон Кинс Донс
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
28.12.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
15.08.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
1
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
3
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
2
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
13
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+