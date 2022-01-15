Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джед Стир - статистика

Завершил карьеру
23 сентября 1992 (33), Норвич
#31 | Вратарь
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
2 : 2
15.01.2022
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брентфорд
2 : 1
02.01.2022
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1 : 3
26.12.2021
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ливерпуль
1 : 0
11.12.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.12.2021
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 2
01.12.2021
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
27.11.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
2 : 0
20.11.2021
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Саутгемптон
1 : 0
05.11.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Астон Вилла
1 : 4
31.10.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
3 : 1
22.10.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 3
16.10.2021
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 1
03.10.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
25.09.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
3 : 0
18.09.2021
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
3 : 0
11.09.2021
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Астон Вилла
1 : 1
28.08.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
2 : 0
21.08.2021
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Уотфорд
3 : 2
14.08.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
11
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+