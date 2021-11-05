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Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 05 ноября 2021
Саутгемптон
05.11.2021, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
3'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
Желтая карточка
М. Салису
90'
+1
Замена
А. Броя
️️️️
А. Армстронг
81'
79'
Замена
К. Дэвис
️️️️
А. Эль-Гази
Замена
И. Диалло
️️️️
М. Эльюнусси
76'
71'
Замена
К. Арчер
️️️️
Э. Буэндия
65'
Желтая карточка
А. Туанзебе
63'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
М. Накамба
Желтая карточка
О. Ромеу
62'
Замена
Лянко
️️️️
С. Армстронг
56'
11'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Кэш
4
Туанзебе
5
Мингс
23
Таргетт
6
Накамба
7
МакГинн
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
17
Бэйли
10
Буэндия
17
Армстронг
13
Лянко
13
Лянко
17
Армстронг
10
Эльюнусси
27
Диалло
27
Диалло
10
Эльюнусси
10
Армстронг
27
Броя
27
Броя
10
Армстронг
6
Накамба
41
Рэмзи
41
Рэмзи
6
Накамба
21
Эль-Гази
9
Дэвис
9
Дэвис
21
Эль-Гази
10
Буэндия
9
Арчер
9
Арчер
10
Буэндия
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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