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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 05 декабря 2021
Астон Вилла
05.12.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
17'
Э. Конса
54'
Э. Конса
14'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лестер
90'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
86'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Д. Рэмзи
83'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Э. Буэндия
78'
78'
Замена
А. Перес
️️️️
П. Дака
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Луис
77'
65'
Замена
Д. Варди
️️️️
А. Лукман
Желтая карточка
М. Накамба
55'
ГОЛ! 2:1!
Э. Конса
Пас отдал
Д. МакГинн
54'
ГОЛ! 1:1!
Э. Конса
Пас отдал
Э. Буэндия
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барнс
Пас отдал
П. Дака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Харви Барнс
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
42
Тим Ироегбунам
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
21
Кастань
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
10
Мэддисон
11
Барнс
27
Дака
11
Лукман
41
Рэмзи
4
Туанзебе
4
Туанзебе
41
Рэмзи
10
Буэндия
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Буэндия
12
Луис
8
Сансон
8
Сансон
12
Луис
8
Дьюсбери-Холл
17
Ихеначо
17
Ихеначо
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
22
Перес
22
Перес
27
Дака
11
Лукман
9
Варди
9
Варди
11
Лукман
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
42
Тим Ироегбунам
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
21
Дэнни Уорд
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
42
Тим Ироегбунам
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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