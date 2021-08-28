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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брентфорд
Астон Вилла - Брентфорд: обзор матча 28 августа 2021
Астон Вилла
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
13'
Э. Буэндия
7'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Брентфорд
90'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
Замена
К. Хаус
️️️️
Э. Конса
90'
81'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Б. Мбемо
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Э. Янг
80'
75'
Желтая карточка
В. Янельт
Желтая карточка
Д. Ингс
74'
68'
Замена
Й. Висса
️️️️
С. Годдос
Замена
М. Накамба
️️️️
К. Чуквуэмека
64'
Желтая карточка
М. Кэш
62'
61'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
А. Эль-Гази
53'
52'
Желтая карточка
А. Тони
ГОЛ! 1:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
Д. Ингс
13'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Пас отдал
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
4
Туанзебе
15
Янг
12
Луис
2
Кэш
17
Чуквуэмека
21
Эль-Гази
10
Буэндия
28
Ингс
4-1-2-2-1
1
Райя
2
Пайннок
20
Айер
18
Янссон
3
Генри
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
7
Годдос
17
Тони
15
Конса
30
Хаус
30
Хаус
15
Конса
17
Чуквуэмека
6
Накамба
6
Накамба
17
Чуквуэмека
15
Янг
11
Уоткинс
11
Уоткинс
15
Янг
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
19
Мбемо
8
Йенсен
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Годдос
9
Висса
9
Висса
7
Годдос
Остались в запасе
Астон Вилла
Брентфорд
31
Джед Стир
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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