Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Астон Вилла
Брентфорд - Астон Вилла: обзор матча 02 января 2022
Брентфорд
02.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
42'
Й. Висса
83'
М. Расмуссен
16'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Астон Вилла
89'
Желтая карточка
Д. МакГинн
ГОЛ! 2:1!
М. Расмуссен
83'
80'
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Траоре
Замена
В. Янельт
️️️️
Ф. Ониика
80'
Желтая карточка
А. Тони
77'
69'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
61'
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Каньос
54'
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Пас отдал
М. Расмуссен
42'
Желтая карточка
Ф. Ониика
31'
30'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
41
Джейкоб Рэмзи
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
7
Трезеге
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-3-2-1
25
Фернандес
2
Пайннок
18
Янссон
22
Серенсен
2
Расмуссен
23
Нергор
8
Йенсен
16
Ониика
9
Висса
7
Каньос
17
Тони
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
30
Хаус
23
Таргетт
12
Луис
7
МакГинн
11
Траоре
41
Рэмзи
10
Буэндия
28
Ингс
16
Ониика
27
Янельт
27
Янельт
16
Ониика
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
7
Каньос
7
Годдос
7
Годдос
7
Каньос
41
Рэмзи
8
Сансон
8
Сансон
41
Рэмзи
11
Траоре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Траоре
Остались в запасе
Брентфорд
Астон Вилла
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Джед Стир
ВР
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Астон Вилла
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков едва не подрался с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 22:57
3
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков едва не подрался с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 22:57
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+