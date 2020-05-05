Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эндрю Синкала - статистика

Завершил карьеру
18 июня 1979 (47), Шингола
#23 | Полузащитник
175 см | 75 кг
Замбия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
12
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 0
05.05.2012
Гамбург
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
0 : 0
28.04.2012
Аугсбург
33' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 1
22.04.2012
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
1 : 2
14.04.2012
Аугсбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1 : 3
10.04.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0 : 0
10.03.2012
Боруссия Д
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
3 : 0
25.02.2012
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
4 : 1
18.02.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 2
28.01.2012
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
1 : 0
21.01.2012
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
1 : 1
17.12.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
1 : 0
10.12.2011
Боруссия М
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3 : 1
04.12.2011
Аугсбург
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 0
26.11.2011
Вольфсбург
90' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2 : 1
20.11.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 2
06.11.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 4
09.09.2011
Байер
1' - 62'
51'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
1 : 0
27.08.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 2
20.08.2011
Хоффенхайм
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
14.08.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
2 : 2
06.08.2011
Фрайбург
Был в запасе
Главные новости
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
5
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
5
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+