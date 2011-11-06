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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 06 ноября 2011
Аугсбург
06.11.2011, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
59'
Х. Хосогаи
16'
М. Гомес
28'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
+3
Красная карточка
А. Тимощук
Замена
Д. Контенто
️️️️
Т. Кроос
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
Л. Давидс
Желтая карточка
Д. Райнхардт
Замена
Э. Капллани
️️️️
С. Мельдерс
Замена
Л. Густаво
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Ф. Рибери
Замена
А. Гогиа
️️️️
Д. Бринкманн
ГОЛ! 1:2!
Х. Хосогаи
Пас отдал
Д. Бринкманн
ГОЛ! 0:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
20'
Желтая карточка
Рафинья
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
31
Марко Тиеде
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-4-1
30
Амзиф
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
5
Райнхардт
24
Бринкманн
17
Вернер
10
Байер
8
Давидс
13
Мельдерс
3-3-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
21
Лам
44
Тимощук
5
Алаба
8
Кроос
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
24
Бринкманн
3
Гогиа
3
Гогиа
24
Бринкманн
13
Мельдерс
9
Капллани
9
Капллани
13
Мельдерс
8
Давидс
11
Рафаэль
11
Рафаэль
8
Давидс
13
Рафинья
32
Праньич
32
Праньич
13
Рафинья
8
Кроос
26
Контенто
26
Контенто
8
Кроос
13
Рафинья
14
Густаво
14
Густаво
13
Рафинья
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
3
Джибрил Санко
ЦЗ
31
Марко Тиеде
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
31
Марко Тиеде
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Аугсбург - Бавария
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:25 (прямая)
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